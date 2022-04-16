Женская сборная Казахстана по хоккею заняла четвертое место на ЧМ

Женская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на ЧМ в группе В первого дивизиона на четвертом месте.

Подопечные Александра Мальцева уступили Польше (1:3), Италии (0:1) и Китаю (2:6). Победу девушки одержали в матчах против Южной Кореи (5:1) и Словении (2:0).

С разницей шайб 10:11 и 6 очками в копилке женская сборная Казахстана сохранила место в группе В первого дивизиона. При этом в составе национальной команды выступает сразу пять натурализованных хоккеисток – канадки с казахстанским паспортом Брианна Бэрндсен, Кендра Брод, Калиста Сенгер, Роксана Риу и Эрин Маклин.

Стоит отметить, что в топ-3 лучших бомбардиров сборной от легионеров входит лишь Брианна Бэрндсен с 4 (2+2) очками. Такое же соотношение голов и передач у Малики Алдабергеновой. Пернеш Ашимова набрала 4 (1+3) очка.

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