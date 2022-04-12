Женская сборная Казахстана по хоккею минимально уступила Италии на ЧМ

В третьем матче женского чемпионата мира в группе В первого дивизиона сборная Казахстана по хоккею уступила Италии.

Единственную шайбу соперницы забросили в большинстве во втором периоде. Наши хоккеистки нанесли 26 бросков в створ ворот против 16, но так и не смогли поразить ворота соперника.

Следующий матч подопечные Александра Мальцева проведут уже завтра против лидера таблицы – команды Китая. Предстоящий соперник одержал три победы в трех матчах.

Отметим, что казахстанки победили в одном матче из трех и занимают третье место в дивизионе.

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