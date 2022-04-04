ЖХК «Айсулу» стал серебряным призером EWHL

В финальном матче сезона-2021/2022 в Европейской женской хоккейной лиге (EWHL) в австрийском Филлахе встретились алматинская «Айсулу» и венгерский «КМХ Будапешт».

Встреча завершилась победой со счетом 4:2 в пользу венгерской команды, которая завоевала «золото» турнира. Хоккеистки «Айсулу» стали серебряными призерами.

В составе чемпионок Казахстана заброшенными шайбами в финале отметились Калиста Сенгер и Лариса Свиридова.

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