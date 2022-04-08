Расписание матчей и состав женской сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

С 8 по 14 апреля в польском Катовице пройдет женский чемпионат мира в группе В первого дивизиона, где выступит сборная Казахстана.

Стал известен состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира в группе В первого дивизиона. За выход в группу А наши девушки поборются с командами Италии, Польши, Китая, Кореи и Словении. Турнир пройдет в польском Катовице. В состав команды вошли следующие игроки:

Вратари: Арина Щеколова, Диана Искакова (обе – «Айсулу»), Дарья Дмитриева («Торпедо»);

Защитники: Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Эрин Маклин, Ольга Конышева (К), Алина Иванченко, Калиста Сенгер (все – «Айсулу»);

Нападающие: Малика Алдабергенова (А), Пернеш Ашимова, Мадина Турсынова, Роксан Риу (А), Брианна Бэрндсэн, Лариса Свиридова, Татьяна Королева, Кендра Брод, Екатерина Куценко, Любовь Нольфина (все – «Айсулу»), Мунира Саяхаткызы («Торпедо»), Дария Молдабай («Томирис»).

Главный тренер: Александр Мальцев.

Расписание матчей нашей сборной:

9 апреля, 00:00 – Польша – Казахстан (в ночь с 8 на 9 апреля);

9 апреля, 17:00 – Корея – Казахстан;

11 апреля, 20:30 – Италия – Казахстан;

12 апреля, 17:00 – Китай – Казахстан;

14 апреля, 20:30 – Казахстан – Словения

ПРИМЕЧАНИЕ: Указано время Нур-Султана.

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