Гол нападающего «Актобе» Видемона – лучший в марте по версии ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела открытое голосование среди болельщиков для определения лучшего гола марта сезона 2022 года.

На выбор любителей футбола было предложено 6 голов, забитых в рамках игр трех стартовых туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана.

По итогам опроса первое место занял гол футболиста «Актобе» Уго Видемонта. Мяч был забит в игре 2-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана в ворота «Атырау» (2:1). За гол Видемонта свои голоса отдали 894 (43, 57 %) человек.

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