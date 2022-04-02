Хосе Канте – лучший игрок КПЛ в марте

ПФЛК провела голосование среди тренеров и капитанов команд чемпионата Казахстана по футболу для определения лучшего футболиста марта.

Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: 3 балла – за первое место, 2 балла – за второе место, 1 балл – за третье место. В итоге все баллы суммировались.

По итогам голосования лучшим футболистом Казахстана прошедшего месяца стал автор четырех голов в трех стартовых туров, нападающий «Кайрата» – Хосе Канте. В общей сложности форвард набрал 62 балла.

Второе место в опросе занял полузащитник «Каспия» Рати Ардазишвили. Тройку лучших замкнул полузащитник «Актобе» Уго Видемон.

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