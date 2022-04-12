«Кайрат» хочет вернуть Елдоса Ахметова (Vesti.kz)

Алматинский «Кайрат» нацелился на защитника «Тараза» Елдоса Ахметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист уже выступал за «Кайрат» с 2017 по 2019 годы. В услугах Ахметова заинтересован тренерский штаб алматинской команды, однако «Тараз» не готов бесплатно отпускать своего ведущего защитника.

Минувшей зимой Ахметов подписал контракт с «Астаной», однако затем вернулся в «Тараз», цвета которого защищает в текущем сезоне КПЛ.

Также Ахметов выступал за «Иртыш» и «Кайсар». В составе сборной Казахстана он провел 16 матчей.

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