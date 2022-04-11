Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал слухи о том, что «Кайрат» интересуется своим воспитанником, защитником жамбылского клуба Нурланом Даировым.

– Ко мне никто не делал запрос и клубу никто не выходил с предложением, но я слышал об этом разговоре. Я сказал Нурлану – если уйдешь, то мы обменяем тебя на Хосе Канте.

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