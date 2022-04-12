Владимир Никитенко вручил приз лучшего игрока марта Хосе Канте

Перед матчем пятого тура «Кайрат» – «Каспий» (1:0) один из рекордсменов алматинского клуба по сыгранным матчам в Высшей лиге чемпионата СССР Владимир Никитенко вручил приз лучшего игрока чемпионата Казахстана в марте Хосе Канте.

Форвард «Кайрата» в мартовских играх отметился 4 забитыми голами, удерживая первую строчку в списке бомбардиров чемпионата.

В голосовании по определению лучшего игрока месяца принимают участие капитаны и главные тренеры команд чемпионата Казахстана.

«Я очень счастлив получить эту награду, так как это признание проделанной работы всей команды, тем более в опросе принимали участие мои коллеги – футболисты из других клубов и тренеры команд. Наши болельщики и команда дают мне силы играть еще лучше и забивать больше голов», – сказал Канте.

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