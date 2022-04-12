Кубок Казахстана по футболу. 2-й предварительный раунд. «Жетысу» в гостях у «Актобе Сити», «Академия Онтустик» принимает «Женис» и другие матчи

аСегодня пройдет второй предварительный раунд Кубка Казахстана по футболу. Встречи этого раунда состоят из одного матча. Победители выходят в третий предварительный раунд.

Кубок Казахстана

2-й предварительный раунд

12 апреля

«Актобе Сити» – «Жетысу» – 15:00

«Академия Онтустик» – «Женис» – 16:00

«Яссы» – «Жас Кыран» – 16:00

«Кайсар» – «Жас-Сункар» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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