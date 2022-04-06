Кубок Казахстана по футболу. 1-й предварительный раунд. «Игилик» принимает «Женис», «Актобе Сити» против «Арыса» и другие матчи

Сегодня пройдет первый предварительный раунд Кубка Казахстана по футболу.
Кубок Казахстана
1-й предварительный раунд
«Игилик» – «Женис» – 14:00
«Кыран» – «Академия Онтустик» – 15:00
«Актобе Сити» – «Арыс» – 15:00
«Кайсар» – «Окжетпес» – 16:00
«Яссы» – «Хан-Тенгри» – 16:00
«Жетысу» – «Алтай» – 16:00
«СД Фэмели» – «Жас Кыран» – 16:00
«Байконур» – «Жас-Сункар» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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