ЖХК «Айсулу» вышел в финал EWHL

Казахстанский женский хоккейный клуб «Айсулу» в полуфинальном матче Европейской женской хоккейной лиги (EWHL) одержал победу над командой МАК из Будапешта (Венгрия).

Действующие чемпионки Казахстана в упорном матче одержали победу со счетом 4:3. Мадина Турсынова, Малика Алдабергенова, Кендра Броуд и Татьяна Королева стали авторами заброшенных шайб казахстанского клуба.

Сегодня, третьего апреля казахстанские хоккеисты сыграют в финале турнира против другой команды из столицы Венгрии КМХ, а МАК сыграет в матче за третье место с венским клубом Sabres.

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