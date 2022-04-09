Женская сборная Казахстана U-19 проиграла Косово

Юношеская женская сборная Казахстана U-19 на выезде уступила Косово (1:2) в матче квалификации Евро-2022.
Голы: Алкета Рама (15’), Фортеза Бериша (66’) – Нурсулу Балжан (39’).
Следующий матч команда проведет 11 апреля против Эстонии.
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