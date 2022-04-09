Женская сборная Казахстана U-19 проиграла Косово

Теги сборная Казахстана жен Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Юношеская женская сборная Казахстана U-19 на выезде уступила Косово (1:2) в матче квалификации Евро-2022.

Голы: Алкета Рама (15’), Фортеза Бериша (66’) – Нурсулу Балжан (39’).

Следующий матч команда проведет 11 апреля против Эстонии.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран»

Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные