Абикен про гол в ворота «Актобе»: «Один из лучших мячей в карьере»

Полузащитник «Аксу» Айбол Абикен прокомментировал гол в ворота «Актобе» (1:2).

– Один из лучших мячей в карьере. Гол получился достаточно красивым – хорошо, но проиграли и это плохо.

Мы разочарованы тем, что нам не удалось победить. Хотелось бы извиниться и поблагодарить наших болельщиков и любителей футбола за мощную поддержку.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

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