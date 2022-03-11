Асу Алмабаев одержал вторую победу в Brave

На турнире Brave CF 57 в Бахрейне казахстанский боец ММА Асу Алмабаев решением победил Имрана Магамарова, из Азербайджана – 30-27 у всех судей.

Асу полностью доминировал в поединке, который большую часть прошел в партере.

Таким образом, Алмабаев одержал 2 победу в лиге Brave и 11 подряд!

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