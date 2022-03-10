Алмабаев прошел взвешивание перед вторым боем в BRAVE

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Сегодня казахстанский файтер Асу Алмабаев успешно прошёл этап взвешивания на Brave FC 57 в Бахрейне!

Вес Асу составил 57,2 кг. Уже завтра он будет биться с азербайджанским файтером Имраном Магарамовым.

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