Казахстан завоевал три золотых медали на турнире по боксу в Тайланде

В Таиланде завершился международный турнир по боксу Thailand Open-2022, участие в котором также приняли представители Казахстана.

Трое отечественных боксеров стали обладателями золотых медалей: Серик Темиржанов (до 57 кг), Нурбек Оралбай (до 81 кг) и Айбек Оралбай (до 91 кг), причем последний стал победителем без боя — его соперник по неизвестной причине отказался от выхода на ринг.

Султан Мусинов (до 63 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 69 кг) завершили состязания с «серебром». Бронзовые медали выиграли Аятулла Такижанов (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 91 кг) и Санатали Тольтаев (до 63 кг).

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

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