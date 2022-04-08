Головкин и Мурата уложились в вес

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом дивизионе Риота Мурата (16-2, 13 КО) прошли процедуру взвешивания перед своим поединком.

Оба боксера уложились в вес среднего дивизиона.

Бой между Головкиным и Муратой пройдет 9 апреля в пригороде Токио городе Сайтама (Япония).

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