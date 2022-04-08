Казахстанский полузащитник Яковлев стал игроком молдавского «Динамо-Авто»

Полузащитник Вадим Яковлев стал игроком молдавского клуба «Динамо-Авто» из Тирасполя, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее молодой казахстанец играл за молдавский «Зимбру» и «Аксу». Также выступал за юношеские и молодёжную сборную Казахстана.

Ранее в «Динамо-Авто» перешел другой казахстанский футболист – Савелий Глазунов.

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