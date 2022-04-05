Головкин о своем возрасте: «По состоянию на сейчас – все здорово»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед боем с Риотой Муратой высказался о своем возрасте:

«На самом деле сложно сказать, чувствую ли я себя отдохнувшим, без сравнения с какими-то другими состояниями. Но я бы сказал, что я здорово себя чувствую, как для своего возраста. Мне почти 40, а поскольку мне ещё никогда не было 40, то я и не знаю, каково оно должно быть. Но по состоянию на сейчас – всё здорово. Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен, и продолжаю карьеру, потому что могу».

Бой Головкин – Мурата состоится 9 апреля.

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