Нурберген Шарипов возвращается боем с рейтинговым соперником

После длительного отсутствия, на ACA139 возвращается боец из Казахстана – Нурбегрен Шарипов.

Соперником Нурбергена станет #6 номер легчайшего веса – Франсиско Де Лима Мациель. Шарипов проводит лагерь в Тайланде. Сам же поединок состоится 21 мая в Москве.

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