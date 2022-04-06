Главный тренер «Жетысу» Глазунов: «Мы пригласили всего трех легионеров: двое из Украины и нигерийский нападающий Нкоби, но он уже адаптирован»

Главный тренер «Жетысу» Эдуард Глазунов рассказал о подготовке команды к новому сезону, матчах на сборах, подписанных легионерах и задачах на этот год.

– Очень сложно сравнивать с командой прошлогоднего состава, так как у нас другое направление, требование к футболистам и философия в плане игры. Мы гордимся тем, что у нас в составе 16 игроков – это наши местные воспитанники. Также мы точечно усиливали определенные позиции игроками из ЕАЭС и тремя легионерами, чтобы наши местные игроки могли конкурировать с ними.

– Какие цели вы ставите перед командой на предстоящий сезон? Может быть, руководство перед вами ставит какие-то задачи?

– Руководство области и клуба поставили нам задачу – вернуть команду в Премьер лигу. У нас есть своя мотивация и амбиции – нацеливаем команду только на победы. Для того, чтобы выполнить стратегическую задачу, нужно готовиться к каждой игре и побеждать. Конечно, цель – это вернуть команду в Премьер лигу, но мы живем от игры к игре.

– По вашему мнению, какие позиции в команде полноценные и по каким позициям будут еще усиления?

– На сегодняшний день у нас по два-три игрока на позицию, и это зажжет хорошую конкуренцию. Из 25 человек – 24 игрока уже есть, и одно место мы пока еще держим, так как трансферное окно открыто еще до 23 апреля. Мы надеемся, что подпишем игрока из Премьер-лиги с казахстанским паспортом. Но все это зависит от финансовых условий. Как вы знаете, сложно пригласить игрока из Премьер лиги в Первую лигу.

– Будут ли еще набираться в команду легионеры или обойдется в основном казахстанскими футболистами?

– Я хочу еще раз акцентировать на то, что наши местные воспитанники – в обойме. Легионеры и приезжие футболисты нужны для того, чтобы была конкуренция и для развития молодых ребят. У нас есть свой принцип – футбол без границ, территории и национальности. Очень большой плюс в том, что талдыкорганская школа подготовила молодых футболистов, которые сегодня будут бороться за выход в Премьер лигу.

– Какой процент местных воспитанников будут в команде?

– Они уже есть, где-то 70 процентов местных воспитанников. Мы пригласили всего трех легионеров: двое из Украины и нигерийский нападающий Стэнли Нкоби, но он уже адаптирован, так как в прошлом сезоне Премьер-лиги играл за «Туран».

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