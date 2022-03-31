«Жетысу» подписал контракт с Иваном Брикнером

«Жетысу» подписал контракт с украинским полузащитником Иваном Брикнером.

Он будет выступать под 21-м номером.

Последним клубом 28-летнего Брикнера был украинский «Альянс».

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