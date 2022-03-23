«Жетысу» подписал Сикоева и Нкоби

«Жетысу» подписал контракты с нигерийским нападающим Стэнли Нкоби и российским форвардом Асланбеком Сикоевым.

Нкоби начал профессиональную карьеру в 2020 году в составе «Турана», где и выступал до ноября 2021 года.

Асланбек – воспитанник осетинского футбола. Известен по выступлениям в командах Премьер-лиги и ФНЛ России «Рубин», «Витязь», «Алания», «Арсенал-Тула», «Шинник», «Крымтеплица» и белорусский «Дняпро-МЧЗ».

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