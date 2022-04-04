Казахстанские каналы покажут бой Головкин – Мурата

9 апреля в Японии состоится бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса «суперчемпиона» WBA Риотой Муратой (16-2, 13 KO)

Вечер бокса будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана.

Сам бой Головкин – Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

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