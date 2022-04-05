Председатель совета директоров «Актобе» Хамбаров покинул свой пост

Первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Он является членом Президентского молодежного кадрового резерва и председателем совета директоров ФК «Актобе».

По информации экс-спортдира «Актобе» Асхата Калжанова управление футбольным клубом будет передано другому заместителю акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулову.

Напомним, «Актобе» после четырех туров КПЛ-2022 занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

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