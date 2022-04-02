«Актобе» – «Шахтер»: где смотреть

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«Актобе» дома принимает «Шахтер» в 4-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало матча в 15:00 по времени Нур-Султана.

Актобе – Шахтер Караганда
Дата проведения
3 апреля, 12.00, «ОДЮШОР-8»
Онлайн матча

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