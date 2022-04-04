Полузащитник «Кызыл-Жара» Зорич: «Пенальти чистый был. Могу даже показать куда он попал»

Черногорский полузащитник «Кызыл-Жара» Дарко Зорич прокомментировал матч четвертого тура КПЛ против «Аксу» (2:1).

— Мы проявили характер. Всё, что говорилось в раздевалке мы сделали. Было большое давление и очень тяжело было настроить команду. Мы все рады, что смогли выиграть игру. Эту победу посвящаем нашим болельщикам и я посвящаю своей семье.

— Что скажешь про пенальти?

— Пенальти чистый был. Могу даже показать куда он попал (смеется). Даже звук был чистый.

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