«Аксу» опубликовал видео со спорным эпизодом в матче с «Кызыл-Жаром». Клуб намекнул на игру рукой

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«Аксу» опубликовал видео с записью спорного момента в матче с «Кызыл-Жаром» (1:2).

Во второй половине игры защитник петропавловской команды предположительно коснулся мяча рукой.

 
 
 
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Публикация от FC AQSU (@fcaqsu)

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