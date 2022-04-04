«Аксу» опубликовал видео со спорным эпизодом в матче с «Кызыл-Жаром». Клуб намекнул на игру рукой

«Аксу» опубликовал видео с записью спорного момента в матче с «Кызыл-Жаром» (1:2).

Во второй половине игры защитник петропавловской команды предположительно коснулся мяча рукой.

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