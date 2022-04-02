«Кызыл-Жар» – «Аксу»: где смотреть

«Кызыл-Жар» дома принимает «Аксу» в 4-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

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