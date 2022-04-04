Стал известен соперник Ивана Дычко по бою в США

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) проведет свой следующий бой 16 апреля в США.

Его соперником станет Дэниэл Мартц (20-10-1, 17 КО).

В своем последнем бою Дычко выиграл техническим нокаутом россиянина Александра Устинова. Этот бой прошел в Нур-Султане.

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