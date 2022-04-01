Сколько заработают Головкин и Мурата — появились инсайдерские слухи

9 апреля в Сайтаме (Япония) возобновят свои карьеры чемпионы в среднем весе — местный обладатель пояса WBA Super Рёта Мурата (16-2, 13 KO) подерётся с легендарным казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), чемпионом IBF.

В преддверии схватки появились слухи о гонорарах бойцов. Якобы гарантированный гонорар Головкина составит 12,3 миллиона USD, а Мурата получит 4,1 миллионов USD.

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