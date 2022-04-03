Алматинская «Академия 05» представила логотип клуба

Алматинский клуб «Академия 05» представил логотип.

Основу частной команды будут составлять футболисты, рожденные в 2005 году или младше. Клуб успешно прошел сертификацию КФФ во Вторую лигу Казахстана по футболу.

Главным элементом логотипа клуба стала алматинская телевышка, расположенная на Кок-Тобе.

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