Алматинская «Академия 05» представила логотип клуба

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Алматинский клуб «Академия 05» представил логотип.

Основу частной команды будут составлять футболисты, рожденные в 2005 году или младше. Клуб успешно прошел сертификацию КФФ во Вторую лигу Казахстана по футболу.

Главным элементом логотипа клуба стала алматинская телевышка, расположенная на Кок-Тобе.

 
 
 
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