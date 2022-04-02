Главный тренер «Каспия» Костов – лучший тренер в марте по версии ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела голосование среди тренеров команд OLIMPBET-Чемпионат Казахстана.

Больше всех голосов набрал главный тренер «Каспия» Николай Костов. Актаусцы в марте набрали 7 очков в трех матчах. За Костова свои голоса отдали шесть из четырнадцати представителей тренерского цеха клубов OLIMPBET-Чемпионата.

Вторе место в опросе занял главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев. После мартовских туров подопечные Курбана Бекиевича занимают первое место в турнирной таблице.

Тройку замкнул главный тренер «Аксу» Руслан Костышин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПФЛК (@pflkaz)

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины