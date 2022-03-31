Алекс Бруно из «Мактаарала» дисквалифицирован на три матча

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

«Атырау» – «Мактаарал»

За грубую игру с использованием чрезмерной силы в отношении соперника без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Мактаарал» Бруно А. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 марта 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков команды, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Мактаарал» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК «Мактаарал» оплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.

«Туран» – «Каспий»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурной брани в адрес судейской бригады, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК «Туран» оплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.

«Ордабасы» – «Акжайык»

За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Ордабасы» Ваганова М. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 18 марта 2022 года.

«Тобол» – «Кызыл-Жар»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Кызыл-Жар» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК «Кызыл-Жар» оплатить штраф до 25 апреля 2022 года включительно.

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