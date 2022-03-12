Семь футболистов дебютировали в КПЛ во втором туре

Во втором туре чемпионата Казахстана 7 футболистов стали дебютантами КПЛ.

Из 7 дебютантов, лишь два казахстанца — Мирас Турлыбек («Аксу») и Диержон Арипов («Мактаарал»).

Остальные 5 футболистов представляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Это — Вадим Ульянов и Антон Крачковский (оба — «Кайрат»), Артем Рахманов («Астана»), Лукас Кардосо («Кызыл-Жар») и Артем Разгонюк («Мактаарал»).

Всего с начала чемпионата в Премьер-Лиге дебютировали 61 футболист. Больше всех дебютантов в составе «Мактаарала» — 10, меньше у «Тобола» — 0.

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