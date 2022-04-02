Юношеская сборная Казахстана по хоккею проведет два товарищеских матча в Словакии.

Четвертого апреля юношеская сборная Казахстана прибудет в Словакию, где продолжит подготовку к чемпионату мира. В рамках сборов подопечные Сергея Старыгина проведут два товарищеских матча.

Первый пройдет 6 апреля против сборной Дании (U-18) и второй 7 апреля против словацкой команды «Хамиково», выступающей во второй словацкой лиге.

Юниорский чемпионат мира стартует 11 апреля.

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