Расписание юношеской сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который пройдет с 11 по 17 апреля в словацком городе Пьештяни.
В турнире примут участие 6 сборных: Словакия, Казахстан, Дания, Норвегия, Франция и Япония.
Расписание выступлений юниорской сборной Казахстана:
- 11 апреля, 16:00. Норвегия – Казахстан
- 12 апреля, 16:00. Казахстан – Франция
- 14 апреля, 19:30. Казахстан – Дания
- 15 апреля, 16:00. Казахстан – Япония
- 17 апреля, 23:00. Словакия – Казахстан
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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