Расписание юношеской сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который пройдет с 11 по 17 апреля в словацком городе Пьештяни.

В турнире примут участие 6 сборных: Словакия, Казахстан, Дания, Норвегия, Франция и Япония.

Расписание выступлений юниорской сборной Казахстана:

11 апреля, 16:00. Норвегия – Казахстан

12 апреля, 16:00. Казахстан – Франция

14 апреля, 19:30. Казахстан – Дания

15 апреля, 16:00. Казахстан – Япония

17 апреля, 23:00. Словакия – Казахстан

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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