Сборная Казахстана по хоккею проведет два товарищеских матча с Латвией перед ЧМ

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge перед чемпионатом мира 2022 года. Об этом сообщает Tvnet.lv.

В рамках этого турнира Казахстан проведет два матча с Латвией. Обе игры пройдут в Риге. Также в числе участников заявлены сборные Франции и Швейцарии.

Напомним, Казахстан на чемпионате мира сыграет в группе А со сборными Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции.

Чемпионат мира пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

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