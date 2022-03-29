На организацию боя Головкин – Мурата потрачено 16 миллионов долларов

Предстоящий 9 апреля вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпионы мира в среднем весе Геннадий Головкин и Риота Мурата, станет самым масштабным боксерским событием в истории Страны восходящего солнца.

Ивент состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме. Как передают японские СМИ, на его организацию будет потрачено не менее 2 миллиардов йен (более 16 миллионов долларов США). Ранее самым высокобюджетным боксерским боем в истории Японии было противостояние Майка Тайсона и Джеймса Дугласа в 1990 году.

Напомним, что бой Головкин — Мурата изначально планировался на конец декабря прошлого года, однако был перенесен из-за закрытия границ Японии в связи с усилением антиковидных мер. На кону в главном поединке вечера будут стоять титулы чемпиона мира IBF, WBA Super и IBO в среднем весе.

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