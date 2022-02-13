Стал известен гонорар Морозова за бой с Силвой

ММА вестник опубликовали гонорары всех участников турнира UFC271.

Самым богатым участником турнира стал чемпион Исраэль Адесанья, который заработал в общей сложности 642 тысячи долларов США за бой против Уиттакера.

Сам же Уиттакер заработал 382 тысячи долларов США.

Казахстанец Сергей Морозов вместе с бонусом за бой вечера заработал 68 000 $ (50 -бонус, 14- гонорар за бой и 4- поощрительная выплата за бой)

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