Сергей Морозов заработал бонус за бой в UFC

По итогам UFC 271 бой Дуглас Сильва де Андраде vs Сергей Морозов был признан лучшим боем вечера.

Таким образом, казахстанец заработал 50 000 долларов США. Этот бонус стал первым для Морозова в UFC.

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