Сергей Морозов заработал бонус за бой в UFC

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По итогам UFC 271 бой Дуглас Сильва де Андраде vs Сергей Морозов был признан лучшим боем вечера.

Таким образом, казахстанец заработал 50 000 долларов США. Этот бонус стал первым для Морозова в UFC.

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