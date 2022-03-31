Казахстан оказался ниже Зимбабве в новом рейтинге ФИФА

Опубликована свежая версия мужских национальных команд, входящих в ФИФА.

Сборная Казахстана по футболу потеряла пять позиций (125 место) и оказалась ниже Зимбабве, Сьерра-Леоне и Ливии.

При этом казахстанцы находятся выше Азербайджана, Латвии, Литвы, Молдовы и Андорры.

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