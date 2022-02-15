Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев про Куата Хамитова: «Может быть он громко вернется»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев в интервью признался, что есть шанс на возвращение казахстанца Куата Хамитова:

«Он очень опытный спортсмен, шоумен и он умеет дать публике то, что она хочет. Поэтому может быть он громко ушел, а потом также громко вернется. Куат, если ты смотришь. Лично я жду твоего возвращения, братишка!»

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