«Ордабасы» подписал Евгения Чаговца

«Ордабасы» объявил о подписании контракта с украинским защитником Евгением Чаговцом.

24-летний воспитанник систем харьковского «Олимпика» и донецкого «Шахтера» большую часть взрослой карьеры выступал за «Минск».

В феврале он подписал контракт с «Рухом», однако покинул клуб спустя две недели.

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