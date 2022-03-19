Алексей Шпилевский: «Боранбаев меня пригласил в «Кайрат» и в любой жизненный момент был доступен для всех окружающих. Дай бог, чтобы все закончилось как можно быстрее»

Экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал задержание Кайрата Боранбаева.

«Я был шокирован, узнав эту новость. Я не знаю все подробности, ну в свое проведенное время в Алмате, которое мне на всю жизнь запомнится, оно связано с самыми теплыми, успешными и незабываемыми событиями в моей жизни. То что я их сумел ощутить, это благодаря этому человеку.

Он меня пригласил в «Кайрат» и в любой жизненный момент был доступен для всех окружающих. То, что я увидел, что именно он сделал для спортсменов, инвалидов, детей, всех нуждающимся в помощи – меня просто настолько впечатлило, что перед ним надо снять огромную шляпу и сказать огромнейшее спасибо. Дай бог, чтобы все закончилось как можно быстрее», — написал Шпилевский в своем инстаграм.

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