Болельщики «Кайрата» приготовили баннер в поддержку Боранбаева

Болельщики «Кайрата» приготовили баннер в поддержку владельца клуба Кайрата Боранбаева в матче 3-го тура против «Тараза».

Напомним, президент желто-черных взят под стражу в Нур-Султане. В отношении Боранбаева расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам