Болельщики «Кайрата» приготовили баннер в поддержку Боранбаева

Теги фото высшая лига Казахстан Кайрат Тараз Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Спорт Казахстана

Болельщики «Кайрата» приготовили баннер в поддержку владельца клуба Кайрата Боранбаева в матче 3-го тура против «Тараза».

Напомним, президент желто-черных взят под стражу в Нур-Султане. В отношении Боранбаева расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные