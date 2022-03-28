Чемпион NAIZA Николай Самусев сделал прогноз на бой Кабардиев – Лазаро: «Будут искры»

Чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Николай Самусев сделал прогноз на бой своего одноклубника Магомеда Кабардиева против экс-бойца UFC Валмера Лазаро:

«Магомед готов на 200%. Я считаю его лучшим ударником в легкой весовой категории NAIZA. Уверен, что будут искры, 3 раунда бескомпромиссного боя. И вижу, что поднимут руку Кабардиева. Ин ша Аллах!»

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