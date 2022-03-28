Магомед Кабардиев о бое с Валмером Лазаро: «Я покажу стиль казахстанского ММА!»

В соглавном бою турнира Naiza 38 сойдутся непобежденный Магомед Кабардиев и экс-боец UFC бразилец Валмер Лазаро.

Кабардиев рассказал о своей подготовке и поделился ожиданиями от боя:

«Я готовился в городе Нур-Султан в клубе «Tobet Top Team» под руководством Диаса Кабдулова. В эту пятницу я использую весь свой боевой арсенал. Я приготовил много фишек, и надеюсь, что бой пройдет все три раунда и я успею их всем продемонстрировать. Весогонка проходит отлично, даже легче, чем раньше, чувствую себя отлично, силы есть, полностью заряжен. Валмер, добро пожаловать! 1 апреля я тебе покажу стиль казахстанского ММА. Я надеюсь, что ты хорошо готов»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma)

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