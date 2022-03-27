Чемпион Naiza Самусев рассказал о восстановлении после операции

Чемпион лиги Naiza Николай Самусев перенес операцию на колене, теперь ему предстоит восстановление.

О сроках возвращения в октагон Николай рассказал в интервью Мерейбеку Избенову:

«Восстановление связок займёт 7-8 месяцев, плюс тренировочный процесс. Но надеюсь, что мое восстановление будет идти хорошо и я вернусь быстрее. Но не хочется загадывать»

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